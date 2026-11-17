El vocalista de la legendaria banda estadounidense Aerosmith, Steven Tyler, deberá enfrentar un juicio civil el próximo 3 de mayo de 2027 en Los Ángeles, California, luego de que un juez estableciera una nueva fecha para el proceso judicial relacionado con una demanda por presunto abuso sexual y manipulación de una adolescente durante la década de 1970.

La demanda fue presentada en diciembre de 2022 por Julia Misley, anteriormente conocida como Julia Holcomb, quien asegura que conoció al músico en 1973, cuando ella tenía 16 años y él 25. Según su relato, ambos mantuvieron una relación durante aproximadamente tres años, período en el que presuntamente ocurrieron situaciones de manipulación y agresión sexual.

El caso ha experimentado varios retrasos y cambios de magistrados. La fecha anterior del juicio estaba prevista para septiembre de 2026, pero fue suspendida luego de que la jueza Patricia Young se apartara del expediente tras revelar que había conversado sobre el asunto con otro juez que previamente había sido descalificado del proceso.

Ahora, el juez Lawrence Riff asumió la conducción del caso y estableció el 3 de mayo de 2027 como nueva fecha para el inicio del juicio. Además, manifestó su disposición a revisar las decisiones tomadas por su antecesora, lo que podría modificar el alcance de las acusaciones que llegarán ante el jurado.

En abril de este año, la mayoría de los señalamientos fueron desestimados por cuestiones relacionadas con los plazos legales de prescripción en Massachusetts, Oregón y Washington. Sin embargo, se permitió que continuara una reclamación relacionada con un presunto encuentro sexual ocurrido en California en 1974.

Por su parte, Steven Tyler ha rechazado haber cometido alguna conducta ilegal. Su equipo legal sostiene que la relación fue consensuada y ha cuestionado la procedencia de las acusaciones.

El proceso será de carácter civil, por lo que no se trata de un juicio penal. Mientras tanto, ambas partes se preparan para continuar la disputa legal que mantiene bajo atención pública al reconocido intérprete de éxitos como “Dream On” y “I Don’t Want to Miss a Thing”.