La actriz estadounidense Erika Eleniak, recordada por interpretar a Shauni McClain en la popular serie Baywatch (Guardianes de la Bahía), encontró en OnlyFans una nueva forma de conectar con sus seguidores y generar ingresos. A sus 57 años, la intérprete asegura que esta experiencia superó sus expectativas y le permitió reencontrarse con admiradores que siguen su carrera desde la década de 1980.

En una entrevista, Eleniak contó que su perfil en la plataforma de contenido por suscripción incluye fotografías relacionadas con la playa y de sus pies, dirigidas también a seguidores con ese fetiche. «Básicamente, crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que esto es como cerrar el círculo, salvo que ahora soy yo quien lleva la batuta», comentó.

Los resultados económicos también han llamado la atención. Según cifras difundidas, tres meses después de abrir su cuenta, la actriz ya obtenía alrededor de 10.000 dólares semanales y superaba los 1.100 suscriptores. Más recientemente, el medio estadounidense estimó que sus ingresos acumulados durante el último trimestre rondaban los 300.000 dólares, una cifra que podría acercarla al millón de dólares en su primer año en OnlyFans.

Sin embargo, Eleniak asegura que su experiencia va más allá del dinero. En una conversación con Fox News, reconoció que inicialmente tenía dudas sobre incorporarse a la plataforma. «Cuando pensé por primera vez en unirme a OnlyFans, sinceramente creí que lo iba a odiar», recordó. No obstante, su percepción cambió: «Tengo que decir que me encanta; me ha brindado una oportunidad increíble para reconectarme con muchísimas personas maravillosas que han seguido mi carrera desde los años 80, desde ET, el extraterrestre hasta Baywatch, mis días en Playboy y todo lo demás».

La actriz también explicó que esta nueva etapa ha influido en la manera en que se siente consigo misma. «Jamás imaginé que unirme a OnlyFans tendría un impacto emocional tan grande en mí; por primera vez en mi vida me siento querida de verdad, apreciada y empoderada como nunca antes», expresó.

Sobre los cambios en su relación con su cuerpo, recordó que durante su participación en Baywatch debía correr por la playa y realizar escenas de acción con el tradicional traje de baño rojo. Ahora, a sus 57 años, asegura sentirse más cómoda consigo misma. «Me siento a gusto con mi cuerpo y conmigo misma. Me encanta cómo me siento ahora, así que supongo que eso sí cambió», reflexionó.

Esta nueva faceta también ha fortalecido el vínculo con sus seguidores de toda la vida. Eleniak agradeció el apoyo de quienes han acompañado su trayectoria y destacó que algunos han vuelto a conectar con ella de una manera más cercana a través de la plataforma.

Su regreso a Baywatch marcará otro capítulo en su carrera. Después de más de tres décadas, volverá a interpretar a Shauni McClain en el reboot de la serie, cuyo estreno está previsto para enero de 2027 por Fox. Su participación será especial y aparecerá en el segundo episodio. En esta nueva historia, su personaje habrá dejado atrás las labores de socorrista para ocupar un cargo político en Santa Mónica.es de socorrista para ocupar un cargo político en Santa Mónica.