La actriz Emma D Arcy nació en Londres en 1990 y, aunque su carrera comenzó en el teatro, su potencia interpretativa le permitió abrir las puertas de producciones televisivas, lo que supuso un salto cualitativo en su carrera.

Emma D’Arcy, del género no binario que encarna a la nueva Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon”

La heredera al trono de hierro ya no es la pequeña Rhaenyra que luchaba por abrirse paso en un ambiente machista y lleno de intrigas. Cuando había logrado una alianza a través de un matrimonio por conveniencia con su esposo Laenor Velaryon y se esperaba un conflicto y un nuevo escenario para más peligros y mentiras, la nueva narrativa de la serie decidió dar un salto, o más bien un vuelo temporal mostrando a una Rhaenyra Targaryen adulta y dando a luz a su tercer hijo.

Emma dijo a Entertainment Weekly que envió una “cinta de audición muy rápida” en medio de la pandemia para House of the Dragon. La actriz se grabó a sí misma en un iPhone que estaba apoyado contra una bolsa de papas fritas.

También comentó que ser de género no binario le ayudó a interpretar a Rhaenyra Targaryen: “Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser mujery es una forastera fundamental.

Está aterrorizada por quedar atrapada en la maternidad y es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre. Soy una persona no binaria. Siempre me he sentido atraíde y repelide por la identidad masculina y femenina y creo que eso se desarrolla con sinceridad aquí.” expresó