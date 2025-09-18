Producción de Arroz avanza con más de 42 mil manzanas sembradas en Ciclo de Invierno

El Ministerio Agropecuario (MAG) estima un avance en la siembra de arroz de riego de 42 mil 700 manzanas, correspondiente a la época de invierno ciclo 2025-2026, y de acuerdo al monitoreo realizado por la institución, las áreas fueron establecidas en los departamentos de Matagalpa, Granada, León, Boaco, Río San Juan, Managua, Chontales y Rivas.

El arroz es el alimento básico más consumido en la dieta diaria de las familias nicaragüenses, y constituye una fuente clave de empleo e ingresos para quienes lo cultivan.

Las condiciones climáticas favorables del país, junto con la versatilidad del cultivo, permiten realizar cosechas en diferentes épocas del año, siempre que exista la infraestructura necesaria para su desarrollo.

En Nicaragua más del 80% del arroz se produce mediante sistemas de siembra tecnificada con asistencia de riego, lo que posibilita sembrar tanto en invierno como en verano.

