viernes, septiembre 19, 2025
Más de 52 mil unidades de pipianes serán cultivados este mes de septiembre en Nicaragua

Por Jhonny Martínez
Una cosecha de 52,500 unidades de pipián prevén para este mes el Ministerio Agropecuario (MAG), en las principales zonas productivas de Ciudad Darío, Terrabona, Nandaime, Sébaco, Matagalpa y Tisma.

De acuerdo a una nota de prensa, la producción de pipián en Nicaragua representa una alternativa para la economía familiar y local, al tiempo que fortalece la seguridad alimentaria y promover la diversificación agrícola.

Por tratarse de un cultivo de ciclo corto, el pipián genera empleo y ofrece una fuente de ingresos rápida para las familias que lo producen.

