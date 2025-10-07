Agroindustria del plátano impulsa la economía nicaragüense con 4.8 millones de kilos

El desarrollo de la agroindustria en Nicaragua ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la economía nacional.

Un ejemplo destacado es el caso de las empresas dedicadas al pelado y empaque de plátano, las que han transformado la producción primaria en bienes con mayor valor comercial. Esta actividad no solo ha dinamizado el sector agroindustrial, sino que también ha favorecido la generación de empleo en zonas rurales y urbanas, promoviendo el desarrollo local.

De acuerdo al monitoreo que realiza el Ministerio Agropecuario (MAG), 4.8 millones de kilogramos de plátanos se han procesado entre los meses de junio y septiembre 2025 en plantas empacadoras y peladoras ubicadas en los departamentos de Rivas y Granada.

