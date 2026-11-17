La profesora nicaragüense Sandra Rubí González Casco, de 52 años, y un venezolano, de 53 años, murieron anoche en un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos en Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

La nicaragüense Sandra Rubí González Casco

Sandra era originaria del departamento de Madriz y muy reconocida entre la comunidad educativa de Somoto.

El fallecimiento fue confirmado por su exesposo, el también profesor Luis Videa, con quien tuvo dos hijas.

Según la información recabada por este medio, el percance ocurrió cuando la pinolera regresaba de su jornada laboral junto a una de sus hija y el venezolano hacia el apartamento donde residía.

Los datos preliminares indican que el automóvil en el que se movilizaban colisionó con otro vehículo y posteriormente se salió de la vía, donde hubo un choque más contra otro automotor.

La docente falleció en el lugar, mientras que su hija resultó gravemente lesionada y fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permanece ingresada.

Antes de emigrar, Sandra Rubí González Casco trabajó como maestra en la comarca El Porcal, municipio de San Lucas, así como en comunidades de los alrededores de San Antonio de Yalagüina, en Madriz.

Sandra Rubí González muere en accidente en Florida y su hija queda grave

De acuerdo con el profesor Videa, la docente había emigrado hace seis años a Estados Unidos donde residía junto a sus dos hijas.

Los familiares de Sandra Rubí González Casco realizan los trámites correspondientes para repatriar su cuerpo a Nicaragua y darle sepultura en su tierra natal.

