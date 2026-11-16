El miembro de la Policía Nacional Yader Antonio Mendoza Cuadra, de 28 años, al impactar con su moto en la parte trasera de la rastra placas M 450 118 que era halada por el cabezal matricula LE 24302.

El oficial Yader Antonio Mendoza Cuadra QEPD

La tragedia ocurrió a eso de las 4:30 minutos de la madrugada de este lunes, en la comunidad Los Cedros, kilómetro 22 de la carretera vieja a León, en el municipio de Villa El Carmen.

Presuntamente el accidente ocurrió cuando Mendoza Cuadra intentó aventajar y al ver que iba un vehículo en sentido contrario volvió a su carril impactando en la rastra.

Yader Antonio Mendoza Cuadra habitaba en el kilómetro 25 de la carretera vieja a León, de donde había salido minutos antes hacia Managua donde laboraba como oficial de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía Nacional.

Motociclista muere al impactar contra rastra en la carretera Vieja a León

El cuerpo de Yader Antonio Mendoza Cuadra fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia respectivamente.

Por su parte Carlos Vega, conductor del cabezal, dijo que al momento del fatal accidente se dirigía a Nandaime a cargar la rastra.