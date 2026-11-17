El chinandegano Juan Pablo Candia Esquivel, de 47 años, fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, señalado de agredir con un cuchillo a otro hombre en el centro de San Salvador.

Juan Pablo Candia Esquivel

El hecho ocurrió anoche y la institución policial informó sobre la captura y la identificación del sujeto este martes 17 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, después de conocer la agresión, los agentes desplegaron un dispositivo para localizar al chinandegano, quien fue señalado directamente como la persona involucrada en el ataque.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un cuchillo con rastros de sangre que portaba el detenido.

La Policía salvadoreña informó que Candia Esquivel enfrentará la justicia por el delito de lesiones, relacionado con la agresión denunciada en San Salvador.

La institución también anunció que, una vez concluido el proceso por el delito cometido, el nicaragüense será expulsado del territorio salvadoreño.

