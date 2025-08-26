Uruguay derrota a Bahamas y clasifica a Cuartos de Final en la Americup

Este martes, la selección de baloncesto de Uruguay venció 100-91 puntos a Bahamas, durante el partido protagonizado en el Polideportivo Alexis Arguello, en Managua.

Uruguay triunfa 100-91 y avanza a Cuartos de Final

De esa manera Uruguay logra su clasificación a Cuartos de Final de la Americup 2025. El mejor encestador por los ganadores fue Bruno Fitipaldo al anotar 33 puntos, seguido de Joaquín Rodríguez con 21 tantos y Emilio Serres 15 puntos.

Por Bahamas su mejor anotador fue Dominick Bridgewater con 29 puntos, seguido de Franco Miller con 20 tantos.

XXX