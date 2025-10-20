En la jornada 14 del fútbol nacional, este martes se enfrentan Real Madriz y Sébaco, a las 4 de la tarde en el Estadio Solidaridad.

Por su parte, el Rancho Santana enfrenta al Walter Ferretti, el miércoles a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional de Fútbol; y en Diriamba los Caciques reciben a Matagalpa a las seis de la tarde.

Mientras tanto, en el Estadio Nacional a las ocho de la noche Managua FC juega contra Real Estelí, y el jueves Jalapa choca ante la UNAN Managua a las tres de la tarde en el estadio Alejandro Ramos Turcios.

En la tabla de posiciones Diriangén es líder con 27 puntos, Managua FC y Real Estelí son terceros con 26 puntos cada uno, mientras Sébaco es cuarto lugar con 23 puntos.