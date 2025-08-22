Puerto Rico se impone por paliza a Panamá en el inicio de la Americup

En el inicio del torneo más importante del torneo más importante baloncesto continental, la AmeriCup 2025, la selección de Puerto Rico aplastó a su similar de Panamá con marcador de 85 a 58 en el Gimnasio Alexis Argüello.

Puerto Rico comenzó imponiéndose en la primera mitad 40 a 30, gracias a los 8 puntos y 6 rebotes del cubano-puertorriqueño Ismael Romero.

Los boricuas se repusieron para dominar la segunda mitad y aplastar a los panameños con marcador final de 93 a 59

El mejor anotador por los puertorriqueños fue Ismael Romero, con 15 puntos y 9 rebotes, escoltado por Gian Clavell, quien aportó 14 puntos y 5 rebotes.

Por los canaleros, los mejores anotadores fueron Luis Rodríguez con 15 puntos y Guillermo Nabarro con 10 anotaciones.

Este triunfo marca un inicio sólido para Puerto Rico en el torneo, donde se espera que continúen demostrando su habilidad y competitividad en los próximos juegos.