Norchad Omier debuta en la pretemporada de la NBA con los Cleveland Cavaliers
El costeño Norchad Omier se comvirtio en el primer Nicaragüense en tener acción en una pretemporada de la NBA.
Omier entro en el último cuarto y su entrenador le dio oportunidad de jugar los últimos 7 minutos con 13 segundo ante Boston.
El Blufileño entró y no defraudó al entrenador anotando 6 puntos y capturando 4 rebotes.
» le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio el entrenador, no me sentí presionado y entre con ganas para demostrar que me puedo quedar en el equipo» fueron las palabras de Omier terminado el encuentro.
Su equipo perdió 138 a 107 y el próximo compromiso de su equipo será el 14 de Octubre ante Detroit a la 5 pm hora de Nicaragua.