Nicaragua sufre un golpe duro al perder ante Colombia en un juego electrizante en la Americup

En un duelo electrizante de la Fiba Americup 2025, la selección de Colombia venció a Nicaragua 89 a 86 en el polideportivo Alexis Argüello, quien contaba con más de 8 mil aficionados apoyando a los pinolero.



Fue un partido de infarto donde los locales pasaron dominando el juego en los tres primeros cuarto.

Pero Colombia remonto con fuerza en el siguiente periodo donde anotaron 28 puntos frente a 15 de Nicaragua.



Hanzel Atencia lidereo con 26 puntos y Braian Angola con 18 tantos fueron los mejores encentadores por los Colombianos.



Mientras que por los Nicaragüense Norchad Omier anoto 30 puntos, Kaleb Myers 19 tantos y Jared Ruíz con 13 anotaciones.



Un golpe duro para Nicaragua, que soñaba avanzar como unos de los mejores tercero lugares, mañana Nicaragua se enfrenta a Dominicana a las 6:45 de la noche.