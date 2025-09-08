Nicaragua gana medallas de plata y bronce en torneo Copa Presidente en Perú

Nicaragua brilló en la Copa Presidente de Taekwondo 2025, celebrada en Lima, Perú, del 5 al 7 de septiembre, donde la delegación pinolera logró una destacada actuación, ganando una medalla de Plata y una de Bronce.

El capitalino Diego Sánchez logró la medalla de Plata al perder ante un canadiense en la gran final, mientras que Elías López ganó medalla de Bronce traes caer en semifinales frente al representante de Brasil.

La Copa Presidente de Taekwondo reunió a más de 700 atletas de 33 países y otorgó valiosos puntos para el ranking Mundial Olímpico.

