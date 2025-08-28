Nicaragua estará presente en la octava fecha de Alas Global Tour de Surf

La octava fecha de Global Tour 2025 se estará celebrando en santa Teresa de Cóbano, Costa Rica, específicamente en playa el carmen.

En este torneo participarán más de 150 surfista de 20 países del mundo, evento que será del 28 al 31 de agosto.

Los países que participarán son Argentina,Venezuela,Nicaragua, Chile, España, Israel, Francia, Alemania, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, Perú, El Salvador, Puerto Rico, Italia, México Guatemala, Colombia, República Dominicana, y Costa Rica.

Las categorías en competencia tanto masculino y femenino serán Surf Open, Sub 18, sub14,Master, Longboard y Sup Surf.

En este evento participará la Nicaragüense Candelaria Resano en Open Dama, quien la semana pasada en este mismo evento realizado en Nicaragua conquistó medalla de Plata.

Tambien estaran en las competencia los Nicaragüense Jeferson Lopez y Esteven Castillo en Open Varones quienes buscarán una medalla.

Hay que recordar que en la final la nicaragüense fue superada por la peruana Dol Aguirre, que se llevó la medalla de Oro.

Ante de llegar este Tour, el campeonato de la Asociación Latinoamericana de Surfista Profesionales recorrió Perú,Chile,Guatemala, Panamá Nicaragua y ahora en Costa Rica.