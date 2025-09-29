Nace nueva promotora de Artes Marciales Mixtas Volcan Fight League

Las artes marciales mixtas están viviendo un auténtico auge en nuestro país, y es por ello que nace una nueva Promotora Volcan Fight League, quien revolucionará este deporte que poco a poco le está gustando al público Nicaragüense.
Esta Promotora esta apostando fuerte por el crecimiento a este deporte y apoyar a los jóvenes que le gustan este deporte.
Weslee Tefeer y Roberto Callejas son los fundadores de esta Promotora y unos de los objetivo es que público se sienta tranquilo y les guste los combates que traerán en cada cartelera.
En conferencia de presenta se dio a conocer que la primera cartelera se realizará el 18 de octubre en el centro de convenciones crowne Plaza a partir de las 6:30 pm.
La cartelera es la siguiente
- Yader García vs Jhon Silva en las 145 libras
- Anier Bermúdez vs Victor Mercado en las 160 libras
- Álvaro Rocha vs Oswaldo Sánchez en la 135 libras.
- Christopher Alemán vs Joseph Valverde en las 135 libras.
- El combate semi estelar será entre Joel Baltodano y Cristian Centeno en las 135 libras.
- La estelar será Byaron Jiménez vs Danny Jarquín
Para esa cartelera se dio a conocer los precios declas entradas general 18 Dólares Riggside 39 dólares y sala vip 550 Dólares una mesa de 10 personas.