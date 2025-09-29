Nace nueva promotora de Artes Marciales Mixtas Volcan Fight League

Las artes marciales mixtas están viviendo un auténtico auge en nuestro país, y es por ello que nace una nueva Promotora Volcan Fight League, quien revolucionará este deporte que poco a poco le está gustando al público Nicaragüense.

Volcan Fight League revoluciona las artes marciales mixtas

Esta Promotora esta apostando fuerte por el crecimiento a este deporte y apoyar a los jóvenes que le gustan este deporte.

Weslee Tefeer y Roberto Callejas son los fundadores de esta Promotora y unos de los objetivo es que público se sienta tranquilo y les guste los combates que traerán en cada cartelera.

En conferencia de presenta se dio a conocer que la primera cartelera se realizará el 18 de octubre en el centro de convenciones crowne Plaza a partir de las 6:30 pm.

La cartelera es la siguiente

Yader García vs Jhon Silva en las 145 libras

Anier Bermúdez vs Victor Mercado en las 160 libras

Álvaro Rocha vs Oswaldo Sánchez en la 135 libras.

Christopher Alemán vs Joseph Valverde en las 135 libras.

El combate semi estelar será entre Joel Baltodano y Cristian Centeno en las 135 libras.

La estelar será Byaron Jiménez vs Danny Jarquín

Para esa cartelera se dio a conocer los precios declas entradas general 18 Dólares Riggside 39 dólares y sala vip 550 Dólares una mesa de 10 personas.