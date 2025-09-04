Messi anota dos goles en su último partido oficial con Argentina en casa

Lionel Messi, probablemente jugó esta noche su último partido oficial con Argentina en su país, anotando dos goles en el triunfo de la albiceleste 3-0 ante Venezuela.



Los goles de Messi, llegaron en los minutos 39 y 80, también anotó gol por Argentina Lautaro Martínez.



En el partido jugado en el estadio Monumental, de Argentina, cuando Messi, salió a calentar se vieron lágrimas en su rostro, mientras los aficionados gritaban «Messi, Messi, Messi».



Tras el final del juego Messi, tomó un micrófono y dijo «Siempre me quise despedir así, muchas gracias Argentina por todo su cariño».



Lionel Messi ha jugado en su carrera 45 partidos con la Selección Argentina en suelo argentino, anotó 35 goles y dio 20 asistencias.



En otros encuentros Paraguay finalizó sin goles ante Ecuador; Uruguay venció por goleada 3-0 a Perú; mientras Colombia doblegó por goleada 3-0 a Bolivia.

De Sudamérica ya clasificaron al mundial Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia ya clasificaron al mundial.



Ahora solo resta definir el séptimo clasificado, Venezuela tiene 18 puntos y Bolivia 17, ahora depende si Venezuela vence a Colombia avanzan al mundial, pero si pierden y gana Bolivia a Brasil, serian ellos los clasificados al mundial.

Las selecciones eliminadas son Perú y Chile.