Managua FC batalla ante el Real Estelí este fin de semana

El mejor partido de la jornada en el fútbol nacional será protagonizado por el actual campeón los Leones Azules del Managua FC ante el Real Estelí.

Managua FC busca vencer al líder Real Estelí este domingo

El duelo será en el estadio Independencia, de Estelí, el domingo a las 6 de la tarde.

En la tabla de posiciones Real Estelí llega como líder con 10 puntos, mientras Managua FC es tercero con 9 unidades. La última vez que se enfrentaron Managua FC se llevó la victoria.

En otros duelos el sábado a las tres de la tarde Matagalpa recibe al Diriangén; Y la UNAN Managua juega con Jalapa en el estadio Nacional.

El domingo, el Club Sport Sébaco batallará contra el Real Madriz y el Walter Ferreti se enfrenta al Rancho Santana en Managua.

