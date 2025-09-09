Los Dantos vencen a Chinandega y empatan la semifinal

La Maquinaria Roja de los Dantos venció 6-1 a los Tigres de Chinandega, la mañana de este martes para empatar la serie semifinal a una victoria por bando.

Este partido fue suspendido el domingo por lluvia al igual que ayer lunes, Ángel Obando se llevó la victoria por los Dantos, Cristhyam Altamirano fue el derrotado y el juego salvado fue de Carlos Teller.

En el partido por los Dantos conectó cuadrangular Omar Mendoza y por Chinandega lo hizo Emanuel Trujillo.

Este miércoles Dantos y Chinandega volverán a jugar, en el estadio Nacional Soberanía, de Managua a las seis de la tarde y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.

También la otra serie va empatada 1-1, entre Masaya y Chontales, ambos equipos juegan este miércoles a las 6 de la tarde en Juigalpa, Chontales.