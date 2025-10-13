Los Dantos serán el sexto equipo de la Liga Profesional en la temporada 2026-27

En conferencia de prensa la mañana de este lunes se confirmó que la Maquinaria Roja de los Dantos, serán el sexto equipo de la Liga Profesional de Béisbol para la temporada 2026-27.

Los Dantos que vienen de ser campeones del Pomares 2025, tienen una base sólida de jugadores y con peloteros extranjeros seguramente será un equipo favorito al título del béisbol profesional.

«Nosotros tenemos un equipo competitivo, todavía faltan algunos detalles, nuestra sede será el estadio Nacional Soberanía, hay que ver el tema de nuestros peloteros del Pomares que tienen contrato con otros equipos de Ligas Profesional», dijo Morris Leiva, representante de los Dantos.

En la misma conferencia el presidente de la Liga Profesional, José María Enrique mencionó «Estamos haciendo esfuerzos para incluir al equipo del San Fernando y un equipo de la Costa Caribe para el siguiente año del torneo.