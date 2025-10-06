Jornada de locura en la Liga Primera: Un partido más de natación que de fútbol

Este fin de semana se realizaron solamente dos partidos de la jornada del fútbol nicaragüense, donde Matagalpa y Sébaco consiguieron victorias. Lo llamativo fue como se jugaron los desafíos, principalmente en Somoto, en un terreno de juego que no presentaba las condiciones por la lluvia.

El fútbol nicaragüense se ahoga en el lodo: ¿Se juega o se sobrevive?

El encuentro entre Real Madriz y los Indígenas de Matagalpa se jugó prácticamente todo el desafío bajo la lluvia, que ocasiono que el terreno de juego quedara con charcos en casi el 90% de la cancha, impidiendo que los equipos pudieran desarrollar su mejor futbol. Además, charcos en las dos porterías y varios sectores de la cancha.

El encuentro lo terminó ganando Matagalpa 2-1 a los somoteños, las anotaciones fueron de Silva al 21 y Ayerdis al 36. Por los fronterizos Coto descontó al 86.

En el otro desafío del domingo, Sébaco en el estadio Carlos Fonseca también afectado por la lluvia, derrotó 2-1 al Walter Ferretti, las anotaciones fueron de Ramírez al 48 y López al 87.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera

Real Estelí y Sébaco comparten la punta con 22 puntos, Caciques del Diriangén 21, Managua F.C 20, Walter Ferretti 19, Indígenas de Matagalpa 15, Jalapa 13, Rancho Santana 10, Unan-Managua y Real Madriz solamente nueve puntos.