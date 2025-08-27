type here...
Inicia los cuartos de final de la FIBA AmeriCup 2025

Por José García
Este jueves inician los cuartos de final del torneo de Baloncesto FIBA AmeriCup 2025, en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua.

Los cruces tendrán duelo entre Brasil ante República a la 1:10 de la tarde; después jugarán Uruguay ante Estados Unidos.

A las 6:40 de la tarde Puerto Rico tendrá que batallar ante los campeones la selección de Argentina y cierran la jornada a las 9:10 el juego entre Canadá y Colombia.

En los últimos partidos de la fase de grupos Uruguay doblegó 100-91 a Bahamas, mientras Estdos Unidos venció 90-78.

El sábado se jugarán los partidos de semifinales y el próximo domingo se jugará la final del Americup 2025.

