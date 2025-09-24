Hoy Canales ante Rodney en el juego dos de la final del Pomares 2025

Los Toros de Chontales derrotaron 7-4 a los Dantos en el primer partido de la final del torneo German Pomares-2025 y este miércoles en transición de los Galácticos de TU NUEVA RADIO YA, se realizará el segundo de la serie (4pm) en Juigalpa.

Por los Toros el abridor será Ángel Canales, por los capitalinos Rodney Theophile. El chontaleño Canales en la temporada regular tuvo balance de 10-6 en ganados y perdidos, su efectividad fue de 2.52 en 119.2 entradas, donde permitió 43 carreras limpias, permitió 119 imparables entre ellos nueve cuadrangulares, regalo 39 bases por bolas y ponchó a 94.

En la postemporada Canales le lanzo a Masaya y sus números fueron los siguientes: En tres aperturas su balance fue de 1-1 en ganados y perdidos, durante 21 entradas permitió dos carreas limpias y su efectividad fue de 0.67, le conectaron 14 imparables y poncho a quince en ese trayecto.

Por su parte Theophile quien se unió tarde al equipo, solamente lanzo en dos partidos, durante nueve entradas permitió dos carreras limpias y su efectividad fue de 1.56, su balance de 0-0 y otorgo tres bases por bolas y ponchó a nueve. En la postemporada ante los Tigres de Chinandega abrió dos juegos, su record de 1-1 en ganados y perdidos, en diez entradas le anotaron cuatro carreras limpias, once imparables, seis boletos y siete ponches, su efectividad fue de 2.80.

Hoy desde las 4pm en el estadio Carlos Guerra Colindres, el segundo partido de la serie final en Juigalpa, Chontales. Espere la transmisión deportiva de TU NUEVA RADIO YA.