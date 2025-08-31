Final sudamericana en la Americup 2025

Este domingo culmina el evento de baloncesto más importante en la historia que se haya realizado en nuestro país. Se trata de la “Ameri-Cup 2025”, que tendrá una Final sudamericana, luego que Brasil y Argentina se impusieran en sus respectivos juegos en la fase Semifinal.

Brasil causó el gran impacto al imponerse a Estados Unidos con score de 92 a 77. Los cariocas, vistos desde el inicio del Torneo como uno de los grandes favoritos para ganarlo todo, han cumplido con las expectativas.

Yago Santos con 25 unidades y Lucas Dias con 18, comandaron la ofensiva de Brasil, mientras que Langston Galloway anotó 22 por los gringos.

En el otro duelo de la Semifinal, el Campeón de la Edición Anterior, Argentina, derrotó 83 a 73 a Canadá y los albicelestes ahora van en busca de ganar su segundo trofeo de manera consecutiva.

José Vildoza anotó 26 puntos y Gonzalo Carbalán capturó 11 rebotes por los Argentinos.

Estados Unidos y Canadá, mañana domingo jugarán por el tercer lugar a las 2:40 de la tarde y a las 6:10 pm Brasil y Argentina en el duelo de Sudamérica en la Ameri-Cup estarán saltando a la duela por el trofeo de Campeón.

