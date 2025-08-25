Final de infarto: Argentina vece a Colombia y queda en segundo lugar del grupo C en la Americup

Tremendo final se vivió este lunes en la Americup 2025, cuando la selección de Argentina en el último segundo le arrebató la victoria a Colombia quedando el marcador de 84 a 83 en el partido disputado en el Polideportivo Alexis Arguello, Managua.

En el electrizante partido, Argentina se alzó con la victoria cuando faltando un segundo para el final del partido, el jugador José Vidoza, asestó un tiro de media distancia.

Juan Fernández fue el mejor anotador por parte de Argentina con 36 puntos, seguido de Gonzalo Corbalan con 20 anotaciones y José Vidoza con 10 tantos.

Por los colombianos el mejor anotador fue Brian Angola con 22 puntos, Michael Jackson con 15 tantos y Hansel Atencia con 14 puntos.

Con esta victoria los argentinos clasifican en segundo lugar del grupo C de la Americup.