Final Dantos – Chontales arrancará el martes 23 de septiembre

La gran final del campeonato nacional de béisbol German Pomares-2025 entre los Dantos y Toros de Chontales, arrancara el próximo martes 23 de septiembre en el estadio nacional Soberanía.

Final Pomares 2025: Dantos vs Toros en el Soberanía

Los Toros se clasificaron de manera histórica a la gran final al derrotar a Masaya en semifinal en siete (4-3) espectaculares juegos, por su parte los Dantos vencieron en la serie 4-1 a los actuales campeones Tigres de Chinandega.

Los capitalinos jugaron su último partido el pasado 13 de septiembre cuando derrotaron 5-4 a los Tigres y se clasificaron a la final del torneo. Los Dantos que son los favoritos para el título, llegarán con diez días de descanso a la final, por su parte los Toros estarán con cinco días, su último partido el jueves 18 de septiembre.

Por los Dantos los tres primeros abridores serán; Ángel Obando, Rodney Theophil y el zurdo Leonardo Crawford. Por los Toros estarán Danilo Bermúdez, Ángel Canales y Santos Gómez.

En esta nueva etapa del Pomares (Desde el 2009) así están los equipos llegando a finales y los campeones:

-Bóer con 9 finales y con cuatro títulos.

-Dantos 8 finales y 4 títulos.

-Costa Caribe 4 finales y un título.

-Matagalpa 3 finales y 2 títulos.

-Estelí 3 finales y un título.

-León 3 finales y un título.

-Granada 1 final y un título.

-Rivas 1 final y un título.

-Chinandega 1 final y un título.

-Chontales 1 final (2025).

