Exitosa fue la segunda Copa Open Tardencillas Taekwondo ITF 2025

De exitosa fue catalogada la segunda copa Open Tardencillas de Taekwondo ITF 2025 realizada en las

instalaciones del Polideportivo del Instituto Nicaragüense de Deporte (IND).

La participación de esta copa fueron más de 150 atletas de 4 departamentos, León, Rivas, Estelí y Managua.

Para el organizador de la Copa el profesor Ricardo Tardencilla aseguró que gracias a los padres de familia, patrocinadores y el ind se pudo realizar con éxito la copa.

También argumento que cada año se están incorporando más atletas en este deporte ya que el año pasado laparticipacion fue de 100 y ahora son 150, y espera llegar a más de 200 el próximo año.

Las categoría que participaron en esta copa fueron,infantiles,Cadetes,

Junior y Adulto.

Los resultados fueron los siguiente: academia los Arcos ganó 20 medallas de Oro, 20 de Plata y 3 de Bronce, segundo lugar fue para la Academia Do con 13 de Oro Y 6 de plata y el tercer lugar fue para la Academia Quant ITF con 8 medallas de Oro y 4 de Plata.