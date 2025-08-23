En la AmeriCup 2025, Estados Unidos gana en tiempo extra a Bahamas

En un vibrante encuentro disputado este sábado, en el Polideportivo Alexis Arguello, la selección de Estados Unidos se impuso a Bahamas con marcador de 105 a 93 en un partido que se definió en tiempo extra.

El equipo estadounidense mostró su jerarquía y profundidad remontando una desventaja inicial y dominando en el alargue del encuentro para poder obtener la victoria.

Por su parte Bahamas ofreció resistencia con un juego físico y veloz destacándose en los primeros cuartos, pero no lograron sostener el ritmo ante la presión defensiva norteamericana.

Zachary Auguste fue el mejor anotador con 28 tantos, seguido Langston Galloway con 14 puntos y Jerian Grant con 11 unidades. En tanto, por Bahamas, el mejor encestador fue Franco Miller anotando 28 puntos y Dominick Bridgewater anotó 19 puntos.

Con esta victoria Estados Unidos refuerza su posición como favorito del grupo A de la Americup, mientras Bahamas tendrá que buscar puntos claves en su próximo compromiso para mantenerse con la esperanza de llegar a cuartos de final.