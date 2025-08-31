Los Indios del Boér quedaron eliminados en la segunda ronda del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares pese a empatar su serie 2-2 ante los Indígenas de Matagalpa, la tarde de este domingo.

Lamentablemente el Boér quedó con récord de 10 victorias, 10 derrotas en cuarto lugar de su grupo y por tercer año consecutivo estarán ausentes de las semifinales del torneo.

En la segunda ronda el Boér clavó su propia tumba, al no poder ganar dos juegos claves ante Chinandega y Chontales cuando tenían ventaja de 6 y 8 carreras respectivamente.

El principal problema para el Boér fue su picheo de relevo, lanzadores como Elder Martinez, Miguel Rojas, Adonis Acuña, Kelvin Diaz, Lesther Medrano no funcionaron en la segunda ronda.

En sus redes sociales los Indios del Bóer agradecieron a todos sus fans por haberlos acompañados en toda la temporada.