Deportes

Dominicana termina invicto al ganarle a Nicaragua en la Americup 2025

Por Marjourie Robleto
Lectura: Menos de un minuto(s)

La selección de República Dominicana venció 74-70 a Nicaragua, en la última jornada de este lunes, en la fase de grupos de la Americup 2025.

Con esta victoria los dominicanos terminaron invictos con récord de 3-0 en ganados y perdidos, asegurando el primer lugar de su grupo. Los mejores anotadores fueron Ángel Núñez con 17 anotaciones y Joel Soriano con 16 tantos.

Por Nicaragua se destacaron Norchad Omier con 22 anotaciones y 18 rebotes, Jared Ruiz 14 puntos y Joost West con 13 puntos.

Con este resultado la selección de República Dominicana se perfila como uno de los favoritos rumbo a los cuartos de finales de la Americup 2025.

