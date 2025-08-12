Diriangén a buscar clasificación y Real Estelí a seguir con vida en Copa Centroamericana

Este miércoles los Caciques del Diriangén buscarán su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de fútbol, por su parte Real Estelí a seguir con vida en el torneo.

Los Caciques del Diriangén realizaron su primer entrenamiento en tierras canaleras

Los Caciques viajaron a Panamá para enfrentarse este miércoles (6 pm) al Sporting San Miguelito, los nicas tienen cuatro puntos en dos partidos, victoria 4-2 ante Herediano de Costa rica y empate (1-1) ante Municipal de Guatemala.

Por su parte los canaleros vienen de empatar en su único desafío 1-1 ante Municipal. El grupo lo encabezan los nicas con cuatro puntos, Herediano tres unidades, Municipal par de puntos, Sporting San Miguelito un punto y Real España sin unidades. El otro juego del grupo será entre Municipal en Guatemala ante Real España.

El sub campeón de la Copa Centroamericana Real Estelí, la tiene más complicada, debutaron perdiendo 0-3 ante Olimpia en Honduras y le toca jugar este jueves (8 pm) ante Xelaju en Guatemala. Los nicas sin puntos en un partido, pero los guatemaltecos llevan par de victorias, seis puntos en dos desafíos, esto hace que los norteños estén obligados a ganar como visitantes para seguir con vida en el torneo.

El grupo lo encabezan Olimpia y Xelaju con seis puntos, Águila y Hércules de El Salvador y Real Estelí de Nicaragua sin puntos.

El otro equipo nica en la Copa es Managua F.C, que ha perdido sus dos primeros compromisos en casa, 1-4 ante Antigua de Guatemala y 1-2 ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Los capitalinos jugaran el miércoles (8 pm) ante Alianza en El Salvador. El grupo lo encabeza Antigua con cuatro puntos, Plaza Amador y Liga Deportiva alajuelense tres unidades, Alianza un punto y Managua FC sin unidades.