Diarios ticos explotan contra el Herediano por derrota ante Diriangén

Los Caciques del Diriangén derrotaron 4-2 al Club Sports Herediano de Costa Rica, en la continuación de la Copa Centroamericana y los Diarios ticos explotaron en contra del equipo costarricense.

«Herediano fue humillado en Nicaragua» tituló el Diario Extra. El Club Sport Herediano cayó estrepitosamente ante el Cacique Diriangén de Nicaragua, por 4-2, en juego que se desarrolló en el estadio de Diriamba, casa del equipo que dirige el ex técnico florense, José Giaconne. Fue parte de la nota del Diario tico.

“Pablo Salazar ya hizo historia con Herediano… pero de la mala y en Nicaragua”, recalcó el Diario La Teja. Este miércoles, el Team cayó en Nicaragua y firmó la salida de su técnico Salazar, pues es la primera vez en la historia que un club tico recibe cuatro goles de un club nicaragüense.

“La derrota 4-2 en la Copa Centroamericana de la Concacaf, de visita contra el Diriangén de Nicaragua, acabó con la permanencia de Salazar”, tituló el Diario La Nación.

“Herediano sufre amarga y vergonzosa derrota en Nicaragua”, destaco CR Hoy de Costa Rica. En un juego para el olvido, el Club Sport Herediano (CSH) sufrió una amarga derrota la noche de este miércoles en su visita a Nicaragua. Por la Copa Centroamericana, el «Team» enfrentó al Cacique Diriangén y cayó con marcador de 4-2, destaco el medio de comunicación.

Esta es la primera victoria de los Caciques del Diriangén ante Herediano en su historia. Los nicas son líderes de grupo con cuatro puntos, Herediano tiene tres, Municipal de Guatemala un punto, Sporting de Panamá y Real España de Honduras sin puntos. Los nicas jugaran sus dos siguientes partidos de visitante en Panamá y Honduras respectivamente.