David Robleto gana plata en el Riga Open G1 d Ranking Mundial en Letonia

Este domingo el nicaragüense David Robleto ganó la medalla de plata en el torneo Riga Open G1, en la capital de Letonia, en una llave con 12 donde participaron atletas de 10 países del mundo.

David en octavow de final paso directamente, en los cuartos venció al representante de Noruega 2-0 y en semifinal derrotó a Polonia 2-1.

Lamentablemente en la final el pinolero fue vencido por el representante de Islandia 2-1, quedándose con la plata en el torneo.

Este logro reafirma su posición como uno de los referente del Taekwando Nicaragüense en Europa.

El presidente de la Federación Salvador Zavala felicito a David Robleto por su destacado logro y

su valiente desempeño en Leotania.

David actualmente se encuentra en sus últimas semanas de preparación en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva en España, junto a equipos de España, Chile, Francia, Chipre y Ucrania, antes de viajar a Guatemala para los Juegos Centroamericanos 2025.