Dantos y Estelí dominan sus grupos en el Pomares

En el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez, la Maquinaria Roja de los Dantos le aplicaron barrida de 4 juegos a Zelaya central, afianzándose como equipo de Primer Lugar en el grupo “A”.

Por su parte en el mismo Grupo, Masaya sorprendió a todos ganándole 3 de 4 juegos al Frente Sur Rivas, aún cuando en la “previa” los sureños eran los favoritos para imponerse.

León y Costa Caribe Sur sólo realizaron 2 juegos el fin de semana y fueron ganados por los caribeños. Estos desafíos serán reprogramados en el transcurso de la semana.

En el Grupo “B” Estelí le ganó la Serie 3-1 a Granada y los norteños son líderes del Grupo con 7 victorias y 1 derrota.

Chontales y Matagalpa finalizaron con la Serie empatada a 2 triunfos por bandos, mientras que Bóer está perdiendo su Serie 2-1 ante Chinandega. De hecho, estos ultimos estarán completando sus compromisos este martes, cuando se midan en el Estadio Efraín Tijerino Mazariego de Chinandega.

La posición de los equipos tiene a Dantos en primer lugar, Costa Caribe Sur en segundo, Masaya en tercero, Rivas en 4to lugar, Zelaya Central en 5to y León en 6to en el Grupo “A”, mientras que en el Grupo “B” además de Estelí que lo comanda, le siguen Chontales, Vhinandega, Bóer, Granada y Matagalpa.