Dantos superan en bateo a los Toros en final del Pomares

Aunque la serie final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, se encuentra empatada a una victoria por bando entre Dantos y Toros de Chontales, los capitalinos tienen mejores estadísticas luego de dos juegos.

En bateo, los Dantos, producen 19 hits, 3 dobles y dos cuadrangulare, anotan 13 carreras y registran 306 puntos de average, además solo se ponchan en 9 ocasiones.

Por su parte el bateo de Chontales, tiene 17 hits, dos dobles, no tiene triple ni cuadrangulares, promedian 254 puntos de average y se tragan 15 ponches.

A nivel individual el mejor bateador de la final es Jimmy González, de 47 años, con promedio de 625 puntos, producto de cinco hits en ocho turnos.

En picheo ambos equipos registran 4.28 de efectividad, los lanzadores de los Dantos recetan 15 ponches y los Toros 9.

El tercer juego de la final será el sábado en el estadio Soberanía, de Managua a las dos de la tarde ej Managua y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.