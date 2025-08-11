Dantos mantienen ritmo ganador y arrollador en el pomares 2025

Con 60 victorias obtenidas en la primera fase del Pomares 2025, Los Dantos fueron el equipo más ganador entre los 20 participantes. Esa misma tónica mantienen en esta segunda fase, luego de presentar 7 triunfos y sólo un revés.

Los Dantos aplicaron barrida de 4 juegos a Zelaya Central este fin de semana, y se afianzaron como equipo de primer lugar del Grupo “A”. Antes de Zelaya Central, habían doblegado en 3 de 4 juegos a las Fieras del San Fernando.

“Es bueno siempre ganar. Mantener esa mística y por supuesto lograr los objetivos”, dijo el mentor de la Maquinaria Roja, Ronald Garth… Los Dantos son grandes favoritos para pasar a la etapa Semifinal, y hasta ser protagonistas de las Final.

“Sabemos que tenemos un equipo muy competitivo y compacto. Sólo una Serie hemos perdido en todo el año, y nuestro enfque se antiene que la Misión Final es ser Campeón”, añadió el mentor.

Este próximo fin de semana la tropa capitalina estará batallando contra los Leones de León, equipo de mucha tradición, pero que ha tenido un despegue lento en esta segunda fase del Pomares, al registrar balance de 1 victoria 5 reveses.