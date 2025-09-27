Dantos doblegan a Chontales y toman control de serie final del Pomares

La Maquinaria Roja de los Dantos vencieron 7-0 a los Toros de Chontales, para tomar ventaja de 2-1 en la serie final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.

Por los Dantos el lanzador ganador fue Leonardo Crawford, con labor de seis episodios sin carreras, además de un extraordinario relevo de Jayson Aburto, que se apuntó juego salvado.

Mientras por Chontales, perdió el juego Santos Gomez, pese a realizar una buena labor, de seis entradas y dos tercios de dos carreras limpias.

La serie entre Dantos y Chontales continuará este domingo a las once de la mañana en Chontales y en trasmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.