Dantos dejan al borde de la eliminación a los Tigres de Chinandega en el Pomares

Con un ataque de 13 imparables, la Maquinaria Roja de Los Dantos venció por paliza 9-0 a los Tigres de Chinandega y quedaron a una victoria de clasificar a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares.



El ganador del partido fue Rodney Theopile, quien laboró siete entradas, permitió cinco hits, dio tres bases por bolas y recetó 4 ponches, mientras por Chinandega perdió Axel Zapata.



A la ofensiva por los Dantos Wuillians Vásquez, Willians Rayo y Benjamin Alegría dieron de cuadrangular y fueron los mejores bateadores del juego.



Con la serie 3-1 a su favor, Los Dantos podrían clasificar a la final del Pomares el sábado cuando jueguen en Managua a las dos de la tarde y en transmisión de Tu Nueva Radio Ya.



Mañana viernes a las seis de la tarde, los Toros de Chontales enfrentan a las Fieras del San Fernando, en el estadio Roberto Clemente. De momento, la serie favorece 2-1 a los Toros.