Claro Nicaragua renueva alianza con Liga Primera de fútbol

Claro Nicaragua ha renovado su alianza con Liga Primera, fortaleciendo su compromiso con el fútbol naciónal y su proyección internacional.

La empresa líder en telecomunicaciones aseguró que esta nueva alianza se debe por que están claro de promover el deporte en el país.

«La alianza no solo busca ampliar la visibilidad del talento Nicaragüense, sino también profesionalizar y expandir el deporte en el país» dijo Gilda Tinoco, gerente de comunicación de claro Nicaragua.

Desde hace año claro es un aliado incondicional con el fútbol nacional ya que ha crecido tanto a nivel nacional como internacional.

Con esta renovación claro refuerza su presencia como patrocinador oficial de la Liga Primera y representa un paso firme hacia el posicionamiento internacional del fútbol Nicaragüense.