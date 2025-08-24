Brasil humilla a Bahamas y le da una verdadera lección en el baloncesto de la Americup

La selección de Brasil le dio una verdadera lección de baloncesto a Bahamas en la fiba Americup 2025, con una victoria contundente de 84 a 66 en la fase de grupo del torneo celebrado en el Alexis Argüello.

Brasil dominó todo el juego y en ambos lados de la cancha, mostrando profundidad, ritmo y precisión sin perder los 4 cuartos del partidos.

Yago Santos fue quien cargo con la victoria por Brasil anotando 17 unidades, seguido de Alexey Borges con 14 puntos y Guilherme Deodato anotando 13 unidades.

Por Bahamas Franco Miller fue el mejor anotador con 19 anotaciones y Samuel Hunter anoto 10 puntos.

Este resultado consolida a Brasil como unos de los favoritos del grupo A, mientras que Bahamas tendrá que reagruparse si quiere avanzar a la siguiente fase.