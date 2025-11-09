Boér y Granada avanzan en el Germán Pomares U-23

En la continuación del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares U-23, por el grupo de Oriente, clasificaron a los cuartos de final el Boér y Granada, se fueron eliminados Masaya, Rivas, Carazo y los Dantos.

Por su parte en el grupo Norte- Occidente, avanzaron a cuartos de final Chinandega y León, quedaron fuera Estelí, Madriz, Nueva Segovia y Jinotega.

Por el grupo Norte Caribe pelean clasificación Matagalpa, Caribe Norte, Boaco y Las Minas, mientras en el grupo del Centro buscan clasificación Chontales, Zelaya Central y Caribe Sur.

Todos estos equipos tienen juegos pendientes y en los próximos días habrá otros cuatro clasificados a los Cuartos de final.