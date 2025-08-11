Ángel Obando se reafirma como el mejor lanzador del Pomares

El lanzador derecho de Los Dantos, Angel Obando, se ha convertido en la principal atracción del pitcheo en el Pomares 2025, y desde ya se le reconoce como el mejor lanzador de la Liga por los logros que ha alcanzado.

Obando, quien en su última salida lanzó 5 innings sin carreras ante Zelaya Central, mejoró su efectividad hasta 1.04 producto de 15 carreras limpias en 100 innings y dos tercios de labor.

Obando además de ser líder en efectividad, también es líder en ponches propinados con 148 y su recta de más de 90 mph es de las mas rápidas del torneo.

Actualmente presenta 12 victorias y sólo 2 derrotas, mientras que el bateo de los contrarios de apenas .167 puntos, es el más bajo entre los pítcheres del GPO.

Obando en su próxima salida estará sorteando al equipo de León, y será de gran interés nuevamente ver al derecho capitalino sortear a los artilleros felinos.