Americup: Venezuela vece a Panamá y se ubica en tercer lugar del Grupo B

Por Sergio Castillo
Venezuela logró una victoria muy ajustada frente a Panamá en la Americup 2025, con marcador de 77 a 73.

Venezuela vence a Panamá en un emocionante Americup 2025

El partído se disputó en el polideportivo Alexis Argüello y fue el último encuentro del grupo B para ambas selecciones.

Hay que destacar que Venezuela dominó el primer cuarto 23-17,tercero 19-16 y el último cuarto 24-18, Panamá sólo pudo ganar el segundo cuarto 22-11, lo que mantuvo el juego reñido hasta el final.

David Cubillan anoto 15 puntos y Windi Graterol con 12 puntos fueron los mejores anotadores por los venezolanos.

Mientras que por los canalero se destacaron Ezequiel Bell con 20 tantos y Luis Rodriguez con 15 anotaciones.

Panamá se despidió del torneo sin victorias, pero con una actuación valiente ante una Venezuela que tuvo que eforzarce al máximo para ganar el juego.

