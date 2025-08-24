Americup: Dominicana vence a Argentina en tiempo extra y es líder del Grupo C

República Dominicana sufrió para vencer a Argentina por 84 a 83 en tiempo extra en la Fiba Americup 2025, en un duelo clave de la fase de grupo celebrado en el polideportivo Alexis Arügello.

Dominicana vence a Argentina en un emocionante partidazo

Argentina comenzó fuerte en el juego, pero Dominicana reacciono con fuerza, liderada por David Jones quien anoto 20 tantos.

El partido se volvió dramático en los últimos segundo cuando Dominicana ganaba por un punto, sin embargo en el tiempo extra los argentinos no lograron remontar y perdieron el juego.

David Jones fue el mejor anotador por Dominicana con 20 puntos, Angel Nuñez y Andres Feliz anotaron 14 puntos cada uno.

Por los sudamericano su mejor anotador fue Gonzalo Corbalan con 20 unidades, Francisco Caffaro y José vildoza anotaron 16 puntos cada uno.