Aarón de La Cruz noquea a Reyneris Gutiérres en la pelea por título Fedelatin de las 108 libras del AMB

El mexicano Aarón de la Cruz sumó su segunda victoria seguida por la vía del nocout, tras noquear en cinco capítulos al nicaragüense Reyneris Gutiérrez; que con una derecha en el rostro se fue a la lona para escuchar en malas condiciones la cuenta del tercero sobre la superficie que determinó no estaba en condiciones de seguir con la batalla.

Aarón de la Cruz brilla con otro nocaut espectacular

El campeón Fedelatin y pupilo de Jorge Barrera dará un salto significativo en las clasificaciones mundialistas tras sumar su victoria por la vía del cloroformo número 8 en 13 victorias sin conocer la derrota.

En la emocionante reyerta semifinal de la cartelera que presentó Latin KO Promotions, empresa que dirige Oswaldo Küchle.

Con esta victoria el mexicano es considerado como unos de los talentos emergentes del Azteca, según si promotor si sigue de esta manera podría estar disputando el próximo año el título mundial.