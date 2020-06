Daniela Alvarez, Miss Colombia 2012, pierde su pie izquierdo

La joven Daniela Alvarez, quien fue coronada como Miss Colombia en el año 2012, perdió su pie izquierdo y parte de su pierna luego de sufrir una complicación de salud.

Daniela Alvarez Miss Colombia 2012. Foto Instagram

El calvario de Alvarez comenzó el pasado mes de marzo cuando buscó atención médica tras sentir una molestia en su cuerpo, que en ese momento pensó que era el colon. Luego de varios exámenes le detectaron un tumor abdominal y fue operada a principios de mayo.

Me retiraron una masa del tamaño de una moneda, sin embargo estaba pegada a la aorta la cual terminó cerrándose. Los doctores me operaron y la reconstruyeron con un injerto, sin embargo mi cuerpo lo rechazó, explicó la beldad colombiana.

En la tercera operación sufrió de una isquemia desde el ombligo hasta sus pies lo que ocasionó que no circulara suficiente sangre hacia la parte inferior de su extremidad por lo que los médicos decidieron amputársela el pasado sábado 13 de junio.

La isquemia es una condición que causa un estrés celular debido a la disminución total o parcial del flujo sanguíneo en el capilar lo que causa la disminución del oxígeno y la eliminación de productos del metabolismo en los tejidos; ésta puede ser tan intensa como para causar la muerte celular del tejido, lo que se conoce como necrosis.

Primera fotografía de su publicación en Instagram

Daniela, quien también trabajó como presentadora de Caracol Televisión, decidió que lo mejor para su vida era amputar su pierna y ella misma fue quien se encargó de compartir la noticia a través de sus redes sociales.

“Esto me permitirá tener una vida más próspera, podría tener el pie, pero no sería funcional, y luego de hablarlo con los médicos y con mi familia, se llegó a esta opción y a la prótesis, lo que me permitirá bailar champeta, nadar, montar bicicleta, hacer de nuevo todas las cosas que me gustan”, explicó.

Amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida, manifestó la ex reina de belleza a través de una publicación en Instagram.

Así mismo aseguró que esta es su nueva versión y que está preparada para enfrentar cualquier desafío.

Estuvo en Nicaragua

Daniela Alvarez visitó Nicaragua en el año 2012 en el evento Fashion For Smiles (Moda para Sonrisas), el cual fue organizado por Operación Sonrisa y donde también estuvo la Miss Universo 2011 Leila Lopes.