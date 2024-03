Conferencia de Prensa de Vladimir Putin tras Triunfo en Elecciones Presidenciales

Conferencia de Prensa del Compañero Vladimir Putin, Presidente de la Federación de Rusia, después de su Triunfo en las Elecciones Presidenciales en ese hermano país.

(…) Y creo que los resultados, en primer lugar de la tasa de participación, muestra que la gente común siente esto, y entienden que de ellos depende muchísimo.

Como dije en una entrevista a Dmitri Kiseliov, una persona común y corriente entendió con su corazón, que es necesario, que realmente necesitamos y que su futuro y el futuro de Rusia dependen de él. Y por eso tenemos una tasa de participación muy alta, porque las Personas quisieran que en estas condiciones políticas estemos consolidados, para que esta cohesión social nos permita funcionar, de manera eficaz, tanto en el ámbito económico, social, humanitario, militar.

Tenemos muchísimos Proyectos en diferentes ámbitos y las personas lo sintieron, para consolidar nuestra Sociedad y el desarrollo de Rusia. Sí, por favor otra pregunta.

Nikita Khorson, de la televisión rusa NTV

¿Cuáles son los desafíos para usted personalmente?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Tenemos que solucionar nuestras tareas en el marco de la Operación Militar Especial; consolidar nuestras Fuerzas Militares, lo vemos, tenemos resultados de buen ritmo, y todas las tareas de desarrollo de Rusia fueron explícitos en mi mensaje ante la Asamblea: Haremos todo lo posible para solucionar todas las tareas y los objetivos que están delante.

Pregunta de Periodista

Vladímir Vladímirovich, buenas tardes. Televisión rusa MIR. ¿Qué quisiera decir a los Ciudadanos de Rusia esta tarde?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Ya lo dije y voy a repetirlo, muchas gracias a todos los Ciudadanos por la confianza y haré todo lo posible para cumplir con las tareas que están delante y también lograr nuestros objetivos prioritarios. Muchas gracias.

Periodista del Canal Telegramshot

¿Su Gobierno debe renunciar en un poco tiempo, usted esperará este tiempo, o creará un nuevo equipo?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

¿Sabe? Los resultados de nuestro Gobierno mostraron que nuestro Equipo administrativo funciona de manera eficaz y los resultados de la labor son satisfactorios. Esto se relaciona, tanto al Banco Central como a la Administración Presidencial. Ahora tenemos que pensar en qué posiciones nuestros funcionarios deben trabajar para que los resultados de nuestro Equipo sea más eficaz y resultativo.

Yo junto con el Gobierno y con la Jefatura del Banco Central hemos elaborado un Plan, y vamos a seguir pensando en un ambiente muy amistoso, vamos a solucionar todos los problemas, porque según la Ley, a lo largo de 2 meses podremos solucionar todas las discrepancias.

Periodista de la Agencia InterFast

Los últimos acontecimientos en la Provincia de Bélgorod. ¿Usted sabe sobre los grupos de militares?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Sí, claro. Durante la URSS, por ejemplo, se creó un grupo de saboteadores bajo el liderazgo de Vlásov, y cuando estos traidores estaban al frente de los nazis, ahora mismo tenemos también destacamentos que por desgracia luchan por el lado de los neonazis, esto lo sabemos, se trata por ejemplo, en la Unión Soviética se trataba del señor Bandera. Claro que existen estas personas, son diferentes grupos, como usted mencionó, usted mencionó unos grupos de los militares, en total son 4 y ahora mismo están en la carnicería.

En el frente las pérdidas del enemigo son enormes, y de estos destacamentos de los llamados “Voluntarios”, no me acuerdo cuántos son exactamente, creo que 1,500, ya 800 se encuentran muertos. Quisiera decir algo sobre ello también, luchan con armas contra nosotros, contra nuestro País.

No tenemos la pena capital, pero los consideraremos como criminales de guerra en el frente, porque luchan con las armas contra nuestro País. Y pediré a todos los Agentes de Seguridad identificar a todos los participantes de estos destacamentos, quienes luchas con las armas en las manos contra Rusia. No los dejaremos en paz, y deben saberlo. Su eficacia de lucha es mínima, porque desde el frente me informan que, se trata de los destacamentos poco eficaces, no saben luchar, están en una verdadera carnicería.

En general, en esta dirección, en la dirección de Bélgorod, pese a los ataques terroristas, los Ciudadanos que viven en esta región no solamente cumplieron con su deber cívico, sino que mostraron su valentía y coraje, nadie los intimidó.

Es imposible intimidar a nuestros Ciudadanos, porque la tasa de participación en las zonas fronterizas y en los territorios nuevos son más altos que en el resto de Rusia y es una respuesta a esta intimidación. Los que lo hacen no entienden con quién están ligando, y eso es bueno, que no saben con quién están ligando, porque ahora mismo también hay saboteadores que tratan de incursionar nuestro territorio, y hemos eliminado casi al 100% de estos destacamentos.

Y hablando sobre la zona fronteriza, se trata de 5,000 militares que están allí y en la retaguardia, y sus pérdidas llegan al 40%, 35% son muertos, 20% de los tanques están destruidos, por ejemplo. Y si les gustan estas condiciones, nos satisface también, porque no se trata de una lucha sino de un ataque masivo que se convierte en una carnicería, y tienen que esforzarse mucho para luchar contra nuestra gente y habrá menos combatientes por el lado del enemigo.

La iniciativa, ahora mismo, en el frente, es de las tropas rusas, seguimos avanzando cada día, poquito a poco, de manera cautelosa, pero cada día avanzamos. No se trata de una simple defensa, porque se trata del destino de las personas y no es en dividir.

Periodista de Ria Novosti

Muchas gracias. Me llamo María, soy de Ria Novosti. Algunos representantes de la Oposición llamaron a los ciudadanos a votar contra su postura al mediodía, y hubo diferentes incidentes en los Colegios Electorales. ¿Qué opina sobre ello?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Como entiendo, como me dijeron, estos llamamientos al mediodía, como mencionó, es la voluntad de demostrar su desacuerdo, y si estas personas vinieron para participar en la Elección, voy a elogiar a estas personas, porque nunca en mi Campaña Electoral hablaba que la gente debe votar por mí, yo simplemente hablaba sobre la necesidad de votar; no depende realmente de quiénes votar. Y como me informaron, no tuvo mucho efecto esta iniciativa.

Muchos Ciudadanos también hicieron nulos estos Boletines, y eso es malo, porque si ustedes quieren expresar su confianza a uno u otro Candidato es una cosa, pero si ustedes no quieren votar, no quieren ejercer su voto, violando así la postura de nuestros Ciudadanos en general, no es nada democrático, no se trata de la democracia. Porque hay gente que expresaron su voto y hay gente que hizo nulo los Boletines, y tenemos que ligar con estas personas, es una causa legal, criminal, y nuestros Agentes de Seguridad van a accionar según lo previsto por la Ley.

Pregunta de Periodista

Vladimir Vladimirovich, ¿cómo evalúa la Cooperación Bilateral entre Rusia y China y cómo se desarrollarán en el futuro, durante su nuevo Mandato?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Miren, ahora mismo en China hubo un evento muy importante a nivel estatal, China se desarrolla de manera muy eficaz y de manera muy confidente, y lo más importante es que la estructura de su economía no cambia; o sea, hay nuevas innovaciones que observamos; la economía lleva un carácter más innovador.

Tenemos tareas similares ante Rusia, eso es lo primero; segundo, la República Popular China tiene resultados muy positivos en la Arena Internacional, tiene muchos amigos y todos los intentos de los Países amistosos están relacionados con los intentos de la provocación en torno a la Isla Taiwán que es la parte inseparable de China, y las sanciones contra China para estropear su desarrollo económico están condenados a fracasar, y los que intentan hacer realidad estas acciones no lograrán nada.

En cuanto a nuestras relaciones, se desarrollaron mucho durante las últimas dos décadas, y estoy seguro de que nuestra Cooperación sigue prosperando, gracias a nuestros lazos amistosos con el Presidente de China, no es lo más importante, por seguro, sino por los intereses compartidos entre nuestros Países, pero sí esto ayuda mucho, tanto en el ámbito internacional, como en el desarrollo de nuestras acciones.

En Eurasia, China por ejemplo tiene muchos Proyectos, uno de ellos es la Franja y la Ruta, es una Iniciativa muy importante de Xi Jinping. Tenemos muchos puntos en común en la economía, en la política exterior. Estoy seguro de que vamos a reforzarlo, vamos a reforzar nuestra Cooperación en aras del bienestar de nuestros dos Pueblos.

Periodista de la Revista Kommersant

Vladimir Vladimirovich, hablando sobre los resultados preliminares, ¿es algo con el que usted soñó?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

En realidad soñé con una Rusia muy fuerte, y estoy seguro de que vamos a lograr este objetivo con nuestro Pueblo.

Periodista de la Agencia de Noticias Tass

El Presidente Macron hace poco dijo que pedirá a Rusia parar el fuego, a lo largo de los Juegos Olímpicos en París. ¿Rusia está lista a considerar esta posibilidad, en qué condiciones, y depende esto de la participación de nuestros jugadores? Gracias.

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Realmente no sé mucho sobre estas afirmaciones, pero vamos a partir por los intereses de nuestro País y de la situación en el frente, por supuesto. ¿Saben? Hablé mucho sobre ello, apoyamos la Iniciativa de Paz y no se trata de un agotamiento militar, sino el deseo de nuestros enemigos de estar en condiciones de Buena Vecindad con nosotros, y no para tomar una pausa militar para reequipamiento.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, los funcionarios internacionales tergiversan totalmente la esencia de estos juegos, y es otro tema.

Periodista de NBC

Quisiera preguntar algo en inglés, pues soy Periodista de NBC. Algunos representantes, Boris Nadezhdin por ejemplo, su candidatura fue rechazada de las Elecciones, mientras que Alekséi Navalni murió en la prisión. ¿Eso se llama democracia?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Es la Vida. Si el señor Nadezhdin participó en la Campaña Electoral es el resultado de su equipo, o sea, el resultado insatisfactorio. Hay que trabajar de manera activa, no cometer errores, no permitir la falsificación de los Boletines. Como entiendo, y que sepa, todo se trataba de estos errores, no logró los votos, las firmas necesarias para participar en estas Elecciones.

En cuanto al señor Navalni, claro que falleció y es trágico, ha habido muchas situaciones cuando las personas en las cárceles pierden su Vida. ¿Y esto acaso no pasó en Estados Unidos? ¡Claro que sí!

Voy a decir algo sorprendente para usted. Unos días antes del fallecimiento del señor Navalni, algunos de mis colegas dijeron que había una idea de intercambiar al señor Navalni por otros prisioneros en Occidente.

Usted puede estar seguro, o no, pero dije que estoy de acuerdo, pero, por desgracia, sucedió lo que sucedió. Dije que estoy de acuerdo que permanezca allí, en Estados Unidos, en Occidente, pero sucedió lo que sucedió. Es la Vida.

¿Usted quiere saber si nuestras Elecciones son democráticas? ¡Sí, creo que son muy democráticas! Y en algunos Países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿pueden considerase democráticos los incidentes que ocurren en Estados Unidos, por ejemplo el uso de Justicia para no dejar a un candidato u otro participar en la Campaña Electoral?

El uso del poder de Justicia de la Administración se convirtió en algo ridículo para el así llamado sistema democrático de Estados Unidos. Por eso opino, con toda certeza, que no se trata de ninguna democracia en Estados Unidos y en algunos Países Occidentales.

Pregunta de Periodista

Buenas tardes, Vladimir Vladimirovich. Le felicito por la Victoria. A lo largo de los últimos meses usted se encontró con diferentes personas y me imagino que las Mujeres rusas pueden hacer mucho; por ejemplo, las Mujeres se convirtieron en los pilotos y en nuestro cuerpo gubernamental tenemos sólo una Mujer. ¿Usted opina que es posible que una Mujer pueda convertirse en una Gobernadora?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Por desgracia tenemos pocas Mujeres en el Gobierno, y al tomar estas decisiones no partimos del género de una persona, sino de sus logros personales, de sus logros profesionales. Y en cuanto a las Elecciones Municipales y Gubernamentales cuántas más Mujeres tenemos, mejor.

Periodista de la Televisión 27

Los Observadores Internacionales de diferentes Países trabajaron en los Colegios Electorales; sabemos que ellos quieren que nuestra experiencia de las Elecciones sea compartida con ellos. ¿Vamos a hacerlo?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Sí, claro que no tenemos muchos secretos en este ámbito; porque hubo algunas dudas en los círculos gubernamentales, ellos hablaban de la necesidad de ampliar el sistema de voto electrónico, por diferentes motivos, y ganó la visión de los que opinan que es moderno, que es eficaz, que permite a más personas participar, por ejemplo el Alcalde de Moscú insistía en ello, y a partir de aquellos tiempos empezamos a hacer realidad estas prácticas, porque son totalmente transparentes.

Por ejemplo en Estados Unidos hay un voto por correo. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, cuando el tiempo de las Elecciones terminan los votos por correo siguen hasta la medianoche. Y por ejemplo, tenemos una enorme cantidad de Observadores de diferentes Países, independientemente de qué relación tenga con la Organización de Seguridad de Europa, ellos observan cómo transcurren las Elecciones.

Y hablando sobre la votación por correo en Estados Unidos, ¿quién está controlando esto? ¡Nadie! Por eso hay muchísimas falsificaciones, mucha corrupción, en este Proceso, y esta es su democracia. No tenemos nada parecido en nuestro País, y claro que vamos modernizando este sistema, el sistema de votación democrática, y claro que estamos listos a compartir esta experiencia con todos los que deseen. Bueno, un par de preguntas más y vamos a terminar.

Pregunta de Periodista

Vladimir Vladimirovich, quisiera felicitarle por la Victoria, se trata de un voto récord y de una bofetada a todos los que trataban de socavar nuestras Elecciones, de los funcionarios en la Comisión Europea por ejemplo. ¿Usted opina que van a sacar lecciones de esta experiencia?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Creo que sí, porque no son personas estúpidas las que trabajan ahí, y el problema, en mi opinión, consiste en que después del desmoronamiento de la URSS, hubo muchos Especialistas en la URSS que trataban de luchar contra la URSS y ahora tienen que hacer algo, por eso ahora mismo tratan de seguir debilitando a Rusia,



para tener algo que hacer. Pero hay nuevas generaciones de Especialistas que observan lo que está pasando en el Mundo y no cambiarán su visión sobre Rusia. Sí, por favor, adelante.

Pregunta de Periodista

Le felicito por la Victoria, y sabemos que logrará éxitos. Usted prolongó su Mandato, y Zelensky no. ¿Con quién vamos a negociar?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Vamos a pensar en ello; sí.

Pregunta de Periodista Konstantin (…)

Canal 1 de Rusia

El mecanismo de la creación de una nueva élite de Rusia ya está elaborado. ¿En qué posiciones usted quiere ver a estas personas? Y hablando sobre los ataques barbáricos de las Fuerzas Armadas de Ucrania un año atrás, el Gobernador Gladkov dijo que para solucionar este problema, para garantizar la seguridad de la provincia de Bélgorod, hay que incorporar la provincia de Járkov también.

Palabras del Presidente Vladimir Putin

No estoy listo, por ahora, de hablar sobre la incorporación de la provincia de Járkov; pero



hablando sobre las realidades que tenemos, hay que crear una zonas sanitaria en los territorios que ahora mismo están bajo el control de Kiev; crear una zona segura que será muy difícil para cruzar, con todo el equipamiento que el enemigo tiene será muy difícil.

Periodista Konstantin (…)

Canal 1 de Rusia

¿Y cuál será la extensión de esta zona?, es otra pregunta.

Palabras del Presidente Vladimir Putin

En cuanto a la formación de un complejo militar, ¿sabe? Cuando dije sobre este Proyecto, “El Tiempo de los Héroes”, no inventé nada. Esto se me ocurrió cuando me encontraba con los Estudiantes en San Petersburgo, y este pensamiento después se convirtió en un Proyecto.

Porque estas personas, “El Tiempo de los Héroes”, se arriesgan, reciben lesiones y tienen una Vida muy complicada en general; ahora mismo están en las trincheras, en este tiempo. Claro que se trata de las personas que están listas a arriesgarse, y nuestro Gobierno debe contar con su apoyo y hay que trabajar con ellos.

¿En qué ámbitos debemos utilizar sus experiencias? Esto depende de ellos, algunos quieren trabajar en el ámbito de Medicina, otros en el ámbito Militar, en el ámbito Administrativo; esto depende de la persona y de sus logros profesionales, del nivel de su preparación; y los que no tienen la Educación Superior deben tener esta oportunidad de recibirla.

Usted sabe, no se trata de un paso propagandístico, espero que sea una labor muy tranquila, metodológica. Hemos recibido más de 30,000 solicitudes y habrá un concurso, siguientes pasos, vamos a expandir este Proyecto y a seguir trabajando en este ámbito. Vamos a terminar con esta pregunta, por favor.

Pregunta de Periodista

(no traducida)

Palabras del Presidente Vladimir Putin

En cuanto al Partido Nueva Gente, los Ciudadanos están atraídos por algo novedoso, todos esperan nuevos cambios y todos los resultados que vamos a lograr; se trata de las personas, de los Líderes de este Partido, su atención está enfocada en la creación de las condiciones para los empresarios, para los ciudadanos, ellos hablaban mucho sobre ello, tanto el señor Davankóv como sus colegas.

En general, la idea y sus pasos están destinados a la creación de nuevas condiciones para los empresarios, eso es muy bueno, porque de la clase empresarial depende todo el desarrollo económico de Rusia, es una tarea muy noble.

En cuanto a los otros dos Partidos, sus electores son muy patrióticos, esto lo sabemos; en las condiciones de hoy, una parte de sus electores apoyaron al actual Mandatario, teniendo en cuenta la difícil situación en que nos encontramos. El resultado final dependió de esto, y entendiendo muy bien esto; pero esto no significa que la base electoral de estos dos Partidos, el Partido Comunista y Liberal Demócrata, los estreche, o no.

Creo que todo se desarrolló de manera normal, como siempre, y todo permanecerá de esta forma. Vamos a terminar por favor esta pregunta.

Pregunta del Periodista

Vladimir Vladimirovich, usted habló sobre la tasa de participación muy alta en los Comicios, pero usted no dijo si estuvo sorprendido por el resultado que recibió, porque en las nuevas Regiones usted logró casi el 100% de los resultados. Y la segunda pregunta… Ahora mismo en Occidente hay declaraciones de que nuestras Elecciones son ilegitimas. ¿Usted está preocupado por estas declaraciones en cuanto a los resultados en Novorrusia, Donbass y Crimea?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Sabía que serían positivos los resultados, pero realmente no pensaba que la escala fuera tan amplia. ¿Y de qué se trata? Se trata de nuestra labor de defensa que hacemos todos de manera correcta. Y claro que estas personas esperan nuestra defensa, por supuesto que en el ámbito de Seguridad y esperan el desarrollo social y económico de estas Regiones, que haremos todo para el bienestar de todas estas personas, para que sus sueños se cumplan.

En cuanto a las reacciones de algunos Países Occidentales, era de esperarlas, nunca nos aplaudieron, ellos llevan una lucha contra nosotros, con armas también. Por eso no van a aplaudir a todas las fuerzas que hacen todo para consolidar nuestro País, nuestro ámbito militar, nuestra Soberanía, nuestro desarrollo económico, y finanzas, porque ellos tratan de estropear nuestro desarrollo, por eso hablan lo que hablan.

Su colega estadounidense me preguntó sobre las Elecciones Democráticas y yo respondí de manera sincera, es verdad, todo el mundo se está burlando de ellos, porque las personas en otros Países son más modestas que ellos. Por eso para mí es muy importante la elección de los Ciudadanos rusos, porque es mi fundamento, porque trabajo partiendo de los intereses de los Ciudadanos rusos, y estoy muy agradecido con todos ellos.

Para mostrar nuestro ánimo democrático, quisiera preguntar si hay Periodistas extranjeros aquí. ¿No? Usted es el único Periodista extranjero, gracias por su valentía, claro que usted recibió una pregunta no muy agradable, pero en el mismo tono usted habló conmigo, y ahora sabemos que Estados Unidos tiene mucho camino para recorrer.

Periodista de la Agencia Reuters

Es una pregunta muy estúpida, pero la haré. Macron está hablando del envío de armas de las tropas a Ucrania, es algo muy preocupante para Europa. ¿Usted opina que es posible una confrontación entre la OTAN y Rusia?

Palabras del Presidente Vladimir Putin

Creo que todo es posible en el Mundo de hoy, y todos entienden muy bien que el envío de las tropas por Macron a Ucrania será un paso más a una Guerra Mundial.

En cuanto a su postura, a la postura del Presidente Macron, dijo que este contingente tendrá tareas secundarias, que va a preparar nuevos soldados para Ucrania. Estas aclaraciones, por ejemplo cómo usar los armamentos occidentales y otras funciones similares, esto parece mucho a lo que hacen los mercenarios extranjeros.

Sabemos que hay bases militares en Ucrania, bases militares extranjeras, también hay mercenarios en Ucrania que pierden su Vida; porque escuchamos los discursos en inglés, en francés, y al fin y al cabo todo depende de nosotros.

Si ellos quieren usar esta retorica agresiva para intimidarnos, todos sabemos que no va a funcionar. Claro que quisiéramos que Francia no agrave la situación en el conflicto ucraniano, sino como dijeron hace poco, contribuir al proceso de Paz en Ucrania y Francia podría jugar un papel muy importante al respecto.

Quisiera concluir con las palabras de agradecimiento a todos los electores, a todos los Ciudadanos. Reitero, haremos todo para lograr los objetivos del desarrollo nacional en todos los ámbitos. Muchas gracias. Les agradezco.