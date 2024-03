Entrevista al Doctor Carlos Argüello Gómez en la Corporación de Radiodifusión Palestina

Presentadora Señora Asil Faradneh:

Asil Faradneh presentadora de la Corporación de Radiodifusión Palestina

Hola bienvenidos a nuestra entrevista especial, hoy tenemos el honor de hablar con el Representante de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, hablaremos sobre el apoyo de Nicaragua a Palestina y las acusaciones de Nicaragua contra Alemania.

Bienvenido Doctor Carlos Argüello, es un honor contar con su participación en esta entrevista.

Doctor Carlos Argüello:

Doctor Carlos Argüello Gómez representante de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia

Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, es un gran gusto estar acá con ustedes.

Presentadora Sra. Asil Faradneh:

Doctor Argüello, Nicaragua ha mantenido una posición de apoyo firme a la causa Palestina, reconociendo a Palestina como un Estado Soberano e Independiente, ¿Cómo evalúa Nicaragua la situación actual en Palestina, en términos de las violaciones israelíes del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos?

Doctor Carlos Argüello:

Mire, Nicaragua está sumamente afectada, entristecida y también llena de ánimo de hacer algo, porque francamente es una situación insoportable la que está padeciendo el pueblo palestino, ya lleva tres generaciones de estar sufriendo esto y francamente lo que está sucediendo ahora en estos últimos meses es una cosa que ya colma todo lo anteriormente sucedido. Aquí por fin es casi obvio al mundo que Israel se ha quitado la careta, la máscara que ha tenido, aquí están desbaratando al Pueblo Palestino en frente de todo el mundo y esa es una cuestión que ningún país, ningún ser humano debe de soportar, cuando esta situación empezó, en Nicaragua estábamos muy atentos de qué manera podíamos colaborar, obviamente desde nuestros modestos recursos. Hemos tenido alguna experiencia con la Corte Internacional y consideramos que en ese aspecto podría venir alguna contribución nuestra y en ese sentido es que hemos venido actuando, así es que en cuanto a eso como introducción general a su pregunta, creo que con eso puedo concluir.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

Nicaragua ha acusado a Alemania de apoyar política, financiera y militarmente a Israel en su genocidio en la Franja de Gaza, ¿Qué medidas específicas está solicitando Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia respecto a la participación de Alemania en el genocidio?

Doctor Carlos Argüello:

Discúlpeme si hago una pequeña introducción o paréntesis a eso, nosotros no estamos reclamando únicamente por el concepto de genocidio. Aquí quiero ser muy claro, porque precisamente esto ha creado confusión en el mundo. La única manera de poder demandar directamente a Israel en la Corte Internacional es por genocidio, porque no hay jurisdicción para demandarla por todos los otros delitos internacionales que está cometiendo. Cuando Sudáfrica presentó esta demanda, entonces todo el mes de enero las entrevistas eran ¿Cometió genocidio Israel? ¿No cometió genocidio? ¿Es muy difícil probar genocidio? Israel está cometiendo una serie de delitos increíbles, genocidio es la única manera de ir directamente en contra de Israel porque no acepta la jurisdicción por otra razón, de igual manera que los Estados Unidos no la acepta, y por eso es que la demanda de Nicaragua no es en contra de Estados Unidos, porque no tenemos jurisdicción. Entonces la demanda en contra de Alemania, es porque tenemos jurisdicción plena en contra de Alemania, entonces estamos reclamándole no solo porque está apoyando o no haciendo lo posible para evitar el genocidio, sino que también están violándose las leyes humanitarias, que no necesitan todos los mecanismos de intención y demás para el genocidio, simplemente es dejar una bomba de dos mil libras caer encima de una población es un delito internacional, viola el derecho humanitario. Todo eso lo está viendo Alemania, Alemania está viendo también que se está practicando un apartheid, que se está impidiendo la auto-determinación, entonces por todos esos conceptos estamos demandando a Alemania, por ese apoyo, por esa falta de acción que está tomando para evitar que sucedan esas violaciones a los derechos fundamentales y lo estamos haciendo porque tenemos jurisdicción para hacerlo, precisamente porque no se puede ir en contra de Israel y de paso tampoco en contra de Estados Unidos, que es el habilitador de Israel en todo esto. Así es que estamos pidiéndole a la Corte que ordene a Alemania que cese ese apoyo a Israel, el apoyo en armas y en todos los demás tipos de apoyo que le está dando, que obviamente reintegre el apoyo a la UNRWA, que no es una obligación moral exclusivamente, es una obligación de la Comunidad Internacional por lo que le ha sucedido al Pueblo de Palestina.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

¿Pero cuál es la importancia de esa suspensión de la asistencia de Alemania a la UNRWA en el contexto de la acusación?

Doctor Carlos Argüello:

Mire porque Alemania tiene la obligación de evitar en lo posible, de ayudar a que no se cometa genocidio, y si está facilitando que se muera de hambre la población, que no tenga medicinas la población, que no tenga la ayuda que pueda recibir, entonces no está haciendo… no está cumpliendo con las obligaciones. En ese aspecto es que nosotros consideramos que también esa falta de apoyo con la que contaba UNRWA, porque no es un apoyo voluntario que viene de pronto, es parte de …con lo que cuenta UNRWA en sus operaciones y de pronto que vayan a suprimirlo es únicamente…. y en el momento en que Israel lo pide, es una colaboración con Israel para todos los delitos que se están cometiendo en ese país, por eso es que estamos reclamando que se reintegre ese apoyo de la misma manera que cese la ayuda directa a Israel.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

Perfecto, y ¿qué opinión tiene Nicaragua sobre el papel de Estados Unidos en el genocidio Israelí en la Franja de Gaza?

Doctor Carlos Argüello:

Yo creo que es obvio para todo el mundo que sin el apoyo de Estados Unidos nada de esto estaría sucediendo, y francamente, es prácticamente un cinismo o creen que el mundo es ingenuo, decir que están apoyando… ayudándole a Israel. Israel es la potencia en esa zona, Israel está a la par del país más poderoso de toda esa zona, y está combatiendo a una gente, dos millones de habitantes desarmados prácticamente y sienten la necesidad de ayudarle a Israel. ¿en qué le van ayudar, si esta entre los veinte países militarmente más poderosos del mundo? ¿qué colaboración va a necesitar? Toda esa colaboración saben ellos que va a ir precisamente a mantener la situación, que es una situación de violación de todas las leyes perentorias de Derecho Internacional, entonces los Estados Unidos es cómplice, desafortunadamente como ellos no aceptan la jurisdicción de la Corte….

Presentadora Señora Asil Faradneh:

Claro.

Doctor Carlos Argüello:

Y los Estados Unidos tardaron 40 años en firmar la Convención de Genocidio, cuando lo hicieron fue con un montón de reservas, para que precisamente fuera prácticamente un papel mojado. Así que para efectos prácticos los Estados Unidos ni siquiera es parte de la Convención de Genocidio.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

Claro.

Doctor Carlos Argüello:

Entonces no se puede ir contra ellos, y por eso obran como que si no fuera con ellos este asunto.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

¿Y eso aparece más en el veto, en el tercer veto en las Naciones Unidas, no?

Doctor Carlos Argüello:

No por supuesto es que eso ya es obviamente, en los Estados Unidos eso ya [no] les importa porque lo viven haciendo. Pero obviamente el veto no es una cuestión que digan […] es que todos los países lo hacen. Es decir ¿cuántos países [lo] están haciendo, cuando todo el resto del mundo está en contra?, porque no es nada más que aquí hay un grupo de países y los Estados Unidos dentro de ese grupo de países está, digamos usando un veto y representa a un núcleo fuerte del mundo, no, los Estados Unidos está prácticamente solo en esto.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

¿Qué opinión tiene Nicaragua sobre el papel de la Demanda de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia sobre el Genocidio Israelí en la Franja de Gaza?

Doctor Carlos Argüello:

Yo creo que fue un gesto y una actuación muy meritoria de Sudáfrica. Francamente creo que hubiera sido muy difícil encontrar un mejor Representante de la Comunidad Internacional para que presentara esa demanda tan necesaria en contra de Israel. Yo creo que fue una gran acción. Nicaragua la está respaldando plenamente desde el primer momento, y quiero decirles que Nicaragua ya intervino desde los primero días, en cuanto se interpuso la demanda por Sudáfrica, Nicaragua presentó una intervención, y una intervención no para la interpretación de la Convención, sino una intervención plena en base a todo lo que permite la ley, así que nosotros ya para efectos prácticos somos parte de esa demanda, y estamos esperando que otros países también interpongan. Nosotros creemos que es una demanda justa, es una demanda necesaria, y curiosamente, no curiosamente si no que una de las cosas que nos impulsó a actuar rápidamente, fue precisamente que cuando Sudáfrica presentó esa demanda al día siguiente prácticamente, Alemania dijo que iba a intervenir a favor de Israel.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

Si, si.

Doctor Carlos Argüello:

Eso fue una cuestión increíble y nosotros dijimos tenemos que actuar de inmediato, intervenir nosotros, así que la intervención de Alemania no es solo en ayuda militar y eso, es en todo tipo de ayuda.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

Política, si la ayuda política o el apoyo político, si, y ¿Cómo cree que la Comunidad Internacional puede contribuir de manera más efectiva a resolver la situación en Palestina en general?

Doctor Carlos Argüello:

Desafortunadamente esa es una pregunta bastante difícil. Hace 40 años inicié como Agente un Juicio de Nicaragua en contra de Estados Unidos por la guerra que estaba pasando… imponiéndonos a nosotros en Nicaragua en los años 80. Obviamente estábamos peleando con la potencia mundial, es decir, entonces me preguntaban a veces que, que podía hacer Nicaragua pues porque los Estados Unidos sencillamente no iba a obedecer. Entonces citaba a un jurista francés, que había dicho “¿que se puede hacer cuando una potencia no obedece las leyes?”, entonces dice “la movilización de la vergüenza”, y yo creo que eso es lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Está clarísimo, ahorita todo es evidente, y ya más vergüenza, no puede haber en el mundo de lo que está sucediendo, y vergüenza para los que no están actuando y más bien están ayudando a que continúe esto, así que yo creo que esta movilización de la vergüenza es lo que se necesita hacer y continuar haciendo.

Presentadora Señora Asil Faradneh:

Claro, es que los Pueblos del Mundo todos salen por Palestina, en conclusión, agradecemos al Doctor Carlos Arguello por su participación y por enriquecer nuestra comprensión sobre las acusaciones de Nicaragua contra Alemania.

Entrevista completa