WhatsApp ofrecerá sugerencias con IA para redactar mensajes

WhatsApp, una de las redes populares de mensajería más utilizadas, trabaja en una nueva función que utiliza inteligencia artificial para ayudarte a mejorar los mensajes que escribes. La herramienta se llama ‘Ayuda para la Escritura’ y además de corregir errores ortográficos sirve para darte sugerencias de cómo escribir mejor tus mensajes, de forma fácil y segura.

Una vez escribas un mensaje, podrás ver distintas versiones del mismo. Es decir, podrás elegir una opción que suene más formal, por si estás escribiendo algo relacionado con el trabajo, o una versión más divertida, incluso versiones eróticas.

También podrás escoger un tono más empático y amable si estás hablando con alguien que necesita apoyo. En el futuro, aseguran que la app de Meta añadirá más estilos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades.

Para utilizarla, debes activar una opción relacionada con la privacidad en la configuración de la app llamada ‘Procesamiento Privado’, lo que significa que todo el análisis del mensaje se hace dentro del propio teléfono. Ni WhatsApp, ni Meta, ni nadie más verá lo que estás escribiendo. Supuestamente, tampoco se guarda nada ni se envía a otros servidores.

Una vez que eliges una sugerencia, ‘Procesamiento Privado’, el primer mensaje escrito se cambia por la nueva versión mejorada y la persona que reciba el mensaje no sabrá que has utilizado la función. Eso sí, no se aplicará a todos los mensajes, solo al que estés escribiendo en ese momento y, si no quieres usarla, simplemente puedes ignorarla o desactivar el ‘Procesamiento Privado’.

Por ahora, solo está disponible en la última versión beta de WhatsApp para iOS 25.18.10.79 y se desconoce si llegará a Android.